Incendie à Touba: 45 cantines consumées ( Bilan des sapeurs-pompiers)

Suite au violent incendie qui a occasionné d'énormes dégâts à l'ancienne gare routière de Touba, le commandant du Groupement d'incendie et de secours n° 2 regroupant les régions de Thiès et de Diourbel a fait le bilan provisoire. Selon le Lieutenant-colonel Aly Cissé, 45 cantines contenant des pièces détachées ont été consumées par le feu. "Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Mais les dégâts sont importants. D'après le responsable du chef de garage avec qui nous avons fait le recensement, nous avons dénombré 45 cantines de pièces détachées", déclare-t-il devant la presse. Le patron des sapeurs-pompiers dans les régions de Diourbel et de Thiès est revenu sur les moyens engagés pour maîtriser le feu. " Nous avons été alertés vers 12h47 pour feu d'atelier de pièces détachées. Le premier engin s'est présenté à 12h49. Vu la situation et le développement rapide du feu, il a automatiquement demandé renfort des moyens provenant de Diourbel, de Darou Mousty. Tous ces moyens engagés nous ont permis de circonscrire puis maîtriser le feu. Des véhicules de Fass Barigo et de Gossas étaient en cours de route", explique M.Cissé.