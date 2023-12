Incendie à Bantaco : 30 cases réduites en cendres après l'explosion d'une batterie

L'explosion d'une batterie abandonnée dans une case non habitée a provoqué un incendie tôt ce matin aux environs de 4 heures du matin à Bantaco, localité située dans la commune de Tomboronkoto (Arrondissement de Bandafassi). Le feu qui s'est vite propagé a ravagé trente cases communément appelées Niafa. Aucune perte en vie n'a été signalée. Cependant, des dégâts matériels importants estimés à plusieurs dizaines millions sont à déplorer. L'intervention du commandant de la brigade de gendarmerie de proximité de Mako et de ses éléments a permis de circonscrire le feu aux environs de 5h du matin. Une enquête a d'ailleurs été ouverte. Au regard des constructions anarchiques de Niafa dans les différents sites d'orpaillage et des installations électriques qui ne respectent aucune norme de sécurité, des mesures s'imposent pour éviter le pire.