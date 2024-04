Incendie : Une partie du bétail de Farba Ngom ravagée…

Un incendie d’une grande violence a ravagé le jardin de Farba Ngom près de la sortie de sa commune, Agnam, entre Godé et Séoul. Les dégâts sont considérables, avec une partie de son bétail ayant été consumée par les flammes. Le député-maire de Benno bokk yaakar se trouve actuellement à La Mecque pour effectuer la Oumra. Les causes de l’incendie ne sont pas encore connues, mais il est à noter que Farba Ngom a perdu une partie de son cheptel qui se trouvait sur les lieux, rapporte Source A. Le troupeau, composé de vaches et de moutons, a été décimé par les fumées. Le gardien était absent au moment des faits, et ce sont les voisins qui ont alerté les proches de Farba Ngom de l’incendie. La forte canicule qui sévit dans la région du Fouta, avec des températures dépassant les 45 degrés, aurait également contribué à la propagation rapide du feu. Le jardin de Farba Ngom servait également de stockage pour des aliments destinés au bétail. Malheureusement, l’absence des sapeurs-pompiers dans le village a été déplorée, car les appels pour obtenir leur intervention sont restés sans réponse. Le bilan complet des dégâts n’a pas encore été établi, mais cet incendie a causé des pertes importantes pour Farba Ngom.