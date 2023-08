Inauguration du marché sous régional de Tambacounda en novembre selon l’APS

Le marché sous régional de Tambacounda, d’un coût de 1,3 milliard de francs CFA, sera inauguré en novembre prochain, selon l’APS qui s’est entretenue avec la coordonnatrice du Programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM), Yaye Fatou Diagne. La construction de ce marché a été entreprise sur instruction du chef de l’État, Macky Sall. Le président du conseil départemental de Tambacounda, Mamadou Kassé, a déclaré que les travaux étaient à un taux d’exécution de 80%, et a appelé le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, à tout mettre en œuvre pour respecter le délai. Il a ajouté que toutes les règles de construction ont été respectées pour la réalisation de ce marché, y compris des mesures de sécurité contre les incendies. Contrairement au marché central où un incendie a récemment ravagé plusieurs commerces, le nouveau marché est construit selon des normes modernes, a souligné Mamadou Kassé. Yaye Fatou Diagne a rappelé qu’au moment de la création du PROMOGEM, ils ont exigé un carrelage pour les différents espaces du marché. Plus de 2900 mètres carrés de pavés destinés au marché ont été produits sur place. Cependant, le début de la saison des pluies a retardé la pose des pavés, a expliqué Yaye Fatou Diagne. Elle a également insisté sur les dispositions de sécurité prises, notamment en termes d’électricité, où chaque cantine est autonome et les fils sont encastrés.