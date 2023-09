Immigration irrégulière: 17 pirogues parties du Sénégal sont arrivées en Espagne en 10 jours

Les drames s’enchaînent, les Forces de défenses et de sécurité (Fds) sont sur tous les fronts mais le « Barça walla barsakh » continue. Entre le 4 et le 14 septembre, 17 pirogues parties du Sénégal ont accosté en Espagne. Ces embarcations ont accosté au total 1.712 passagers dont 25 femmes et 15 mineurs, rapporte Libération. Mercredi encore, une pirogue partie du Sénégal a été secourue en Espagne. Selon Héléna Maléno Garzon, fondatrice de l’Ong Caminando Frontera, « l’embarcation arrivée à Tenerife avait à son bord 136 passagers dont 5 femmes ». D’après le journal, les chiffres issus de la compilation des données de l’ONG révèlent « un nombre inquiétant des départs depuis le Sénégal ».