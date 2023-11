Immigration clandestine : une femme accouche à bord d'une pirogue

Une migrante a donné naissance à un bébé de sexe masculin en pleine mer. D'après Wal fadjri, la Guinéenne N. Yattara, 21 ans, a été acheminée à l'hôpital Principal de Dakar, après arraisonnement de l'embarcation par la Marine nationale. «Le bébé et la maman se portent bien», rassure le journal. Qui précise que la pirogue a été interceptée dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2 heures du matin. L'embarcation transportait 221 migrants dont 115 Sénégalais, 54 Gambiens et 12 Guinéens. Elle est partie de Niodior, dans le Sine Saloum, le 30 octobre dernier. Neuf femmes et autant de mineurs figuraient parmi les passagers.