Imam attaqué le jour de la Tabaski : Djibril Tine envoyé en prison (Assamm)

Du nouveau dans l’affaire de l’attaque à l'arme blanche perpétrée contre l’imam de Barry Sine, Mame Balla Mbacké, le jour de la Tabaski. En effet, après deux retours de Parquet, le mis en cause, Djibril Tine, est finalement placé sous mandat de dépôt, ce mercredi 5 juillet 2023. L’information est donnée par Ansoumana Dione, président de l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux (ASSAMM). « Bien que son dossier contient des documents attestant sa maladie mentale, le maître des poursuites a jugé nécessaire de le conduire à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Foundiougne », a-t-il indiqué. A l‘en croire, avant son jugement, le juge d’instruction demandera une expertise médicale qui déterminera si oui ou non le mis en cause jouissait de toutes ses facultés mentales, au moment des faits. M. Dione de regretter dans la foulée que le cas Djibril Tine « vient rallonger le nombre exorbitant de malades mentaux incarcérés dans les prisons sénégalaises, en violation si flagrante de leurs droits ». En attendant, le président de l’Assamm demande au chef de l’Etat, Macky Sall, de bien vouloir faire parvenir, au plus vite, à son association, la subvention annuelle de 5 millions F Cfa qu’il juge « nécessaire à la prise en charge et la réinsertion de cette frange particulièrement vulnérable de notre population ».