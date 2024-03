Îles Canaries : Une pirogue Sénégalaise de 171 personnes, avec 4 femmes à bord, arrive à El Hierro

Un grand canot pneumatique transportant 171 migrants a été secouru, ce samedi 30 mars 2024, au large d'El Hierro. L'embarcation a été repérée vers 8 heures du matin. Deux bateaux de 87 migrants ont aussi été interceptés à Gran Canaria et El Hierro Tôt samedi matin, les services d'assistance et d'urgence ont été activés à El Hierro après avoir repéré un cayuco dans les eaux proches de l'île. Il s'agissait d'un grand cayuco sénégalais qui, selon le premier décompte, comptait 171 migrants à son bord. C'est le deuxième cayuco qui a été secouru à El Hierro ces dernières heures, où des ressources ont également été activées hier après-midi, vers 16h00. Cette grande embarcation a été transférée au port de La Restinga, où les migrants ont été pris en charge par les services de santé, tous en bonne santé apparente. Selon le premier décompte, 171 personnes se trouvaient à bord, dont 4 femmes, et aucun transfert vers les hôpitaux n'a été nécessaire. Jeudi 28 mars 2024, deux pirogues avec 124 migrants à bord ont été secourus dans les eaux proches de l'île de Gran Canaria après avoir été interceptés par les secours maritimes alors qu'ils se dirigeaient vers l'archipel après être partis il y a plusieurs jours d'un point de la côte africaine. Au moins, 18 mineurs se trouvaient parmi les migrants.