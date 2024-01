Îles Canaries : Une nouvelle pirogue de 153 personnes est arrivée à Gran Canaria

La nouvelle année 2024 a déjà pris le rythme de l'année 2024. Avec ce sauvetage du bateau de 153 personnes dans la journée du mardi 02 janvier 2024, le nombre total de migrants ayant atteint l'Archipelle, le deuxième jour de l'année, est de 248. Une nouvelle pirogue, avec 153 personnes, tous des hommes adultes (sauf deux femmes) est arrivée, ce mardi, au quai d'Arguineguín, à Gran Canaria. C'est le quatrième bateau assisté pendant la journée, le deuxième sur cette île. Ce qui fait un total de 248 migrants aidés. Le bateau a été signalé du radar SIVE de la Garde Civile et localisé par la garde maritime d'Urania, qui assurait un autre service. La garde maritime de Macondo a été donc mobilisée et elle a escorté les migrants jusqu'au quai, où ils ont débarqué à 14h40, heure locale. Une fois sur place, ils ont été soignés par le dispositif sanitaire du Service d'urgence des Canaries. Arrivée de 4 bateaux au deuxième jour de l’an Il s'agit du quatrième bateau à arriver aux îles Canaries ce jour-là, puisque tôt le matin. Le premier a été secouru par le Salvamar Izar, à environ six milles au sud de Morro Jable, à Fuerteventura, avec seulement trois hommes d'origine nord-africaine. Ils ont été débarqués dans le port de la ville méridionale de Fuerteventura, apparemment en bonne santé. Au cours de la matinée, Salvamento a accompagné deux (2) pirogues : un au quai d'Arguineguín et un autre à La Restinga, au sud d'El Hierro. Le premier de ces sauvetages a eu lieu dans les eaux au sud de Gran Canaria et le Macondo Salvamara également été mobilisé. Et a débarqué, à Arguineguín, 71 personnes d'origine subsaharienne qui se trouvaient dans un cayuco, dont 61 hommes, 8 femmes et 2 mineurs. Le sauveteur en mer Adhara a ensuite accompagné une autre pirogue jusqu'au quai de La Restinga, à El Hierro. Ce, après avoir été alerté par un autre écho du radar SIVE de la Garde civile. A cette occasion, 21 personnes, tous des hommes, d'origine subsaharienne, ont débarqué sur la plus petite île de l'archipel, sans nécessiter de transfert hospitalier.