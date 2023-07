«Il n’y aura pas d’élections sans Ousmane Sonko et Macky va marcher sur nos cadavres pour...", selon Cheikh Thioro Mbacké

Cheikh Thioro Mbacké qualifie la non-participation du président Macky Sall à la Présidentielle de 2024 de non-événement. Pour le coordonnateur de Pastef à Touba, le leader de BBY n'a pas le droit de faire un autre mandat. Cheikh Thioro Mbacké, entouré de sa collègue députée Fatima Mbodj et d'autres membres de la coordination, persiste et signe que le leader de Pastef sera bel et bien candidat en 2024. Pour lui, sans Ousmane Sonko, il n’y aura pas d’élections au Sénégal. Interpellé sur l'éventuelle arrestation du maire de Ziguinchor suite à sa condamnation à deux ans de prison ferme pour corruption de jeunesse, le coordonnateur communal de Pastef/Touba appelle à la mobilisation. "Si Macky Sall veut liquider Ousmane Sonko, il doit passer sur nos cadavres. Nous sommes prêts à y laisser nos vies. Nous demandons à tous les patriotes de se tenir debout et de rester mobilisés pour ne pas trahir les prisonniers politiques et nos morts", menace-t-il sous les applaudissements de ses camarades. Ousmane Sonko sera investi candidat à Mbacké Le département de Mbacké est et restera au cœur des combats contre l'injustice, selon Cheikh Thioro Mbacké. Il annonce la tenue d'un mégameeting à Mbacké pour investir Ousmane Sonko. Le leader de Pastef sera extirpé de force de son domicile à la cité Keur Gorgui, lors de cet événement, d'après le coordonnateur. Concernant l'interdiction des activités politiques dans la ville sainte, les partisans d'Ousmane Sonko se réjouissent de cette décision prise par le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké. Pour eux, les membres de BBY ont bafoué les interdictions à Touba, en organisant des meetings respectivement à la résidence Khadim Rassoul de Darou Marnane et à Mbaru Darou Khoudoss.