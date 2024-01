« Il n’y a plus d’espoir de revoir » les cinq commandos marins portés disparus, déclare la Marine nationale

Le chef d’état-major de la Marine nationale, Abdou Sène, a déclaré, mardi, à Dakar, qu’« il n’y [avait] plus d’espoir de revoir » les cinq commandos sénégalais portés disparus en mer depuis le vendredi 5 janvier dernier. « Il n’y a plus d’espoir de les revoir », a-t-il annoncé lors de la cérémonie officielle du 49e anniversaire de la Marine nationale. Abdou Sène a reconnu « la bravoure » des cinq commandos, Makane Diouf, Bernard Faye, Koukamidio Sambou, Omar Sambou et Phillipe Ndome Sagne.