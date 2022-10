Iker Casillas assure s'être fait pirater après un tweet annonçant son coming-out

L'ancien gardien du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne Iker Casillas a présenté ses excuses et assuré s'être fait hacker son compte Twitter après un message annonçant son coming-out, supprimé depuis. Coming-out ou mauvaise blague ? Quelques heures après un tweet publié sur son compte Twitter et annonçant son homosexualité, Iker Casillas a présenté ses excuses à ses abonnés, tout en assurant s'être fait hacker. « Compte piraté. Heureusement tout est en ordre. Mes excuses à tous mes followers. Et bien sûr, encore plus d'excuses envers la communauté LGBT », a écrit le champion du monde 2010. Avant ce nouveau message, l'ancien gardien du Real Madrid a supprimé le tweet initial, publié en début d'après-midi, faisant état d'un supposé coming-out : « J'attends à ce qu'ils me respectent : je suis gay #BonDimanche ». Un post auquel son ancien coéquipier en sélection Carles Puyol avait répondu par ce qui semblerait désormais être une boutade de mauvais goût : « Il est temps de raconter notre histoire, Iker. » La thèse du compte hacké ne semble pas avoir convaincu Josh Cavallo. L'Australien avait révélé son homosexualité en octobre 2021, un coming out très rare dans le monde du foot. « C'est décevant de voir Iker Casillas et Carles Puyol rire et se moquer d'un coming out dans le football, a-t-il commenté sur Twitter. C'est un long cheminement pour tous les LGBTQ+. De la part de mes modèles et de légendes du football, plaisanter d'un coming out et de ma communauté va au-delà du manque de respect. »