INTERDICTION PORTE-BAGAGES : L’ETAT DU SÉNÉGAL FAIT MACHINE ARRIÈRE !

Sous la pression des transporteurs qui étaient sur le point d’immobiliser leurs véhicules, l’Etat a fait machine arrière et a autorisé les porte-bagages à titre dérogatoire jusqu’à un an. Il a fallu quatre jours pour que l’Etat range sous les tiroirs son arrêté portant interdiction de transformation de véhicules publics de voyageurs. Pourtant, rien ne présageait une telle issue au regard de la sévérité des discours. Dérogation A titre dérogatoire, les véhicules affectés au transport public des voyageurs sont autorisés, pour une durée d’un an à partir de ce samedi 14 janvier, à conserver des porte-bagages dont les chargements ne peuvent dépasser 50 cm pour les véhicules de type 7 et 8 places et 70 cm pour toutes les autres catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs, selon un communiqué rendu public vendredi soir.