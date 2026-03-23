IDRISSA GANA GUÈYE : « Si cela ne tenait qu’à moi, je m’engage à regrouper les médailles et à les rendre aux Marocains »

Le vice-capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Idrissa Gueye, a estimé que le différend opposant son pays au Maroc autour d’un titre sportif ne mérite pas de mettre à mal les liens de fraternité entre les deux nations. Au sortir de la victoire d’Everton face à Chelsea (3-0), le joueur a tenu des propos sans équivoque, allant jusqu’à proposer de « regrouper les médailles et de les rendre aux Marocains ».



« Si cela ne tenait qu’à moi, je m’engage à regrouper les médailles et à les rendre aux Marocains », a lancé le milieu de terrain, estimant que le football et ses trophées ne valent pas que le Sénégal et le Maroc, « des pays frère et amis, s’embrouillent ». Selon lui, la Fédération sénégalaise de football n’aurait jamais dû déposer de recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) si la décision lui avait appartenu.



Au-delà de la querelle institutionnelle, Idrissa Gueye a placé l’humain au cœur de ses préoccupations. « L’urgence se situe dans la libération des supporteurs emprisonnés au Maroc suite aux incidents lors de la finale », a-t-il insisté, en référence aux supporteurs sénégalais arrêtés après les troubles ayant émaillé la rencontre.



S’agissant de la décision de la chambre d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) qui a attribué le titre au Maroc, le joueur d’Everton n’a pas caché son désaccord, qualifiant la sentence de « ridicule ». Il appelle néanmoins à privilégier l’apaisement et la concorde entre les deux pays.