ÉQUIPE NATIONALE - Pourquoi Diakhon a choisi le Sénégal et a dit non aux Espoirs de la France ?

Le jeune attaquant du Club Bruges, Mamadou Diakhon (20 ans), a tranché. Convoqué le même jour par Gérald Baticle pour l’équipe de France Espoirs et par Aliou Cissé pour la sélection sénégalaise A, le joueur a officiellement choisi les Lions de la Teranga.

Présent sur la liste de la FFF pour les matchs de mars 2026, Diakhon a décliné la convocation tricolore. Il a confirmé sa décision en partageant sur ses réseaux sociaux sa convocation avec le Sénégal, tournant définitivement le dos à une possible carrière en équipe de France.

Des rumeurs confient que l’influence de ses parents a été déterminant , tout comme le conseil soutenu de quelques cadres de la tanière .