CAN 2025 : Pape Thiaw dévoilera la liste des 28 « Lions » le samedi 13 décembre

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé la date de la publication de la liste des 28 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Selon le communiqué de la FSF, la rencontre se tiendra ce samedi 13 décembre 2025 à 11h00, au Siège de la Sonatel Orange, situé à la Cité Keur Gorgui. L’évènement réunira les responsables fédéraux, les membres du staff technique, ainsi que les représentants de la presse nationale et internationale.