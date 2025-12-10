Setal.net

Ligue des Champions : l’AS Monaco s’impose contre Galatasaray, Liverpool arrache la victoire chez l’Inter, Jules Koundé fait gagner le Barça contre Francfort

Grosse soirée européenne ce mardi, avec la victoire de l’AS Monaco contre Galatasaray (1-0). Le Barça a pris les trois points contre Francfort grâce à Jules Koundé (2-1), pendant que Liverpool s’est imposé 1-0 chez l’Inter grâce à un penalty en fin de match.


En plus du match de l’Olympique de Marseille en terres belges, on avait six autres rencontres intéressantes ce soir, dans le cadre de la sixième journée de la Ligue des Champions. Forcément, nos yeux étaient avant tout rivés vers Louis II, où l’AS Monaco accueillait Galatasaray. Avec six points pris jusqu’ici et une triste vingt-troisième place, les Asémistes étaient obligés de gagner pour encore espérer un miracle les qualifiant via le top 8… mais aussi pour ne pas perdre leur position de barragiste.
 
Les hommes de Sébastien Pocognoli affrontaient des Turcs quatorzièmes et avec du beau monde dans son onze de départ, comme İlkay Gündoğan, Leroy Sané ou Victor Osimhen, et l’ancien du Rocher Ismail Jakobs. Côté monégasque, on notait le retour de Balogun en pointe, épaulé par Akliouche, Minamino et Golovine. Et les Rouge et Blanc ont fait le boulot avec ce succès 1-0. La rencontre démarrait sur un rythme assez calme, et basculait en faveur des visiteurs avec quelques situations intéressantes pour les Stambouliotes, via Gündogan (13e) ou Yilmaz (19e), pas loin d’ouvrir le score.
 
 Dans la foulée et depuis l’entrée de la surface, Akliouche forçait Cakir à sortir une belle main pour éviter le but monégasque (20e). L’international tricolore était clairement le joueur asémiste le plus intéressant et dangereux ce soir, et il récidivait avec une nouvelle frappe obligeant le portier rival à sortir une belle intervention (30e). Loin d’être brillant, Monaco subissait même une domination turque jusqu’au retour aux vestiaires.
 
En deuxième période, le destin allait donner un coup de main à Monaco, qui n’en profitait pas. Après une occasion de Minamino, le Japonais provoquait un penalty. C’est Denis Zakaria qui s’élançait pour le tirer… mais le Suisse se manquait, et Cakir sauvait les siens, stoppant le ballon avec les jambes (50e). Derrière, c’est Balogun qui se manquait, ne trouvant pas le cadre après un bon ballon de Minamino (59e). L’Américain manquait une nouvelle occasion dans la foulée, après une nouvelle déviation du Japonais (62e). Güvenç devait remplacer Cakir, blessé, dans les cages du club d’Istambul.
 
Au bout de la troisième tentative, Balogun n’allait plus se louper, en bon renard des surfaces. Après un cafouillage sur corner, il envoyait le ballon au fond, à bout portant (1-0, 68e). Après ce but, Monaco était assez bien dans son match, face à des joueurs de Galatasaray assez nerveux et brouillons. Derrière, Lamine Camara manquait le 2-0 avec les cages presque vides (80e). Le score n’a plus bougé et l’ASM grappille quelques places au classement, se retrouvant désormais dix-septième, à égalité de points avec son rival du soir (9).
 
Jules Koundé déguisé en Lewandowski !
L’affiche de la soirée nous menait à Milan, avec un duel alléchant entre l’Inter, encore très performant cette saison avec 12 points pris en 5 journées, et Liverpool, englué dans une crise sportive - bien qu’honorablement treizième au coup d’envoi - et perturbé par cette affaire Salah. Après un long round d’observation et un coup dur pour l’Inter avec la blessure de Calhanoglu (11e), Liverpool commençait à dominer sérieusement avec plusieurs interventions décisives de Sommer, afin d’éviter des buts de Jones ou d’un Ekitike assez en vue sur la première période. Juste avant la pause, les Lombards mettaient un coup d’accélérateur. Alisson sortait ainsi une sacrée parade pour dégoûter Martinez (45e+7).
 
Critiqué outre-Manche, Isak se manquait sur cette frappe croisée qui aurait pu permettre aux siens de prendre l’avantage (48e), alors que le rythme de la rencontre restait assez faible par la suite. On avait même l’impression que les deux équipes se contentaient de ce score de parité. Liverpool passait une vitesse en fin de match, et Sommer sortait une nouvelle intervention sur Bradley (81e).
 
 Déterminés à surprendre l’Inter, les Reds allaient ensuite bénéficier d’un penalty en toute fin de match suite à une faute de Bastoni sur Wirtz, et Dominik Szoboszlai transformait, même si Sommer avait plongé du bon côté (0-1, 88e). Très bonne opération pour le club de la Mersey qui passe désormais huitième et connaît un peu de bonheur en temps de crise, alors que l’Inter chute à la cinquième position.
 
Pour le retour de la Ligue des Champions au Camp Nou, le FC Barcelone, dix-huitième, se devait de battre l’Eintracht Francfort à la maison pour espérer une place dans le top 8. Face à des Allemands qui n’avaient gagné qu’un match en cinq rencontres européennes cette saison, les troupes d’Hansi Flick l’ont emporté 2-1, non sans souffrir.
 
Sans trop de surprise, le Barça prenait des initiatives d’entrée, et Gerard Martin forçait Zetterer à sortir un sacré arrêt pour éviter l’ouverture du score (13e). Mais les Catalans allaient être cueillis à froid rapidement. Après un joli rush de Nathanael Brown, ce dernier décalait pour Knauff qui concluait à merveille dans la surface (0-1, 21e). Dominateur en termes de possession, le Barça peinait à se créer de vraies occasions, se heurtant à un Eintracht très bien positionné et dangereux en contre-attaque, comme Shkiri (45e).
 
En deuxième période, servi par un Rashford juste entré, Koundé mettait une belle tête pour égaliser (1-1, 50e). Le Français s’offrait même un doublé surprenant, là aussi de la tête, cette fois sur un centre de Lamine Yamal (2-1, 53e). Largement dominateur, le Barça multipliait les assauts mais ne parvenait pas à faire le break, laissant son rival vivant jusqu’au coup de sifflet final. Les trois points permettent aux Blaugranas, qui ont donc souffert sur la fin, d’être treizièmes.
 
Dans les autres rencontres du soir, Chelsea, bien installé dans le top 8, se déplaçait chez une Atalanta aussi en forme, dixième. Les Blues avaient bien commencé leur match, mais ont été vaincus en deuxième période et se sont inclinés 2-1. C’est Joao Pedro qui a mis les Londoniens devant au score (25e), après avoir coupé au premier poteau pour expédier un centre de Reece James au fond. Mais en deuxième période, Scamacca égalisait, de la tête après un bon centre de De Ketelaere (55e).
 
Le Belge y allait ensuite de son but pour offrir la victoire aux siens. La Dea monte jusqu’à la troisième place, et Chelsea signe la mauvaise opération du classement, quittant le top 8. L’Atlético, qui connaît un coup de moins bien en Liga, s’est positionné dans le top 6 en battant le PSV (3-2). La rencontre avait bien mal commencé pour les Colchoneros, surpris par Til dès la 10e minute. Mais l’inévitable Julian Alvarez égalisait avant la pause, et en deuxième période, Hancko puis Sorloth scellaient le succès madrilène malgré la réduction d’écart de Pepi, et les hommes de Simeone sont désormais septièmes.
 
Enfin, Tottenham a fait le boulot en s’imposant à la maison face à un faible Slavia Prague (3-0) et se hisse provisoirement à la neuvième marche du classement.
 

Les résultats du soir

Atalanta 2 - 1 Chelsea Scamacca (55e), De Ketelaere (83e) - Joao Pedro (25e)

FC Barcelone 2 - 1 Eintracht Francfort Koundé (50e, 53e) - Knauff (21e)

Inter 0 - 1 Liverpool Dominik Szoboszlai (88e)

AS Monaco 1 - 0 Galatasaray Balogun (68e)

PSV 2 - 3 Atlético de Madrid Til (10e), Pepi (85e) - Julian Alvarez (37e), Hancko (52e),

Tottenham 3 - 0 Slavia Prague Zima csc (26e), Kudus (50e), Simons (79e)

Bamba Toure

Mercredi 10 Décembre 2025 - 11:32



