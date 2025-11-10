Mondial U17 : le Sénégal surclasse les Émirats Arabes Unis et file au prochain tour !

Les Lionceaux ont encore frappé fort ! Hier dimanche, le Sénégal a brillamment dominé les Émirats Arabes Unis sur le score sans appel de 5 à 0, validant ainsi sa…





Les Lionceaux ont encore frappé fort ! Hier dimanche, le Sénégal a brillamment dominé les Émirats Arabes Unis sur le score sans appel de 5 à 0, validant ainsi sa qualification pour le prochain tour du Mondial U17.



Dès l’entame du match, les protégés de Pape Ibrahima Faye ont imposé leur rythme, étouffant leurs adversaires par un pressing haut et un jeu collectif maîtrisé. Les attaquants sénégalais, inspirés et efficaces, ont transformé chaque occasion en véritable démonstration de force.



Cette large victoire confirme la belle dynamique des Lionceaux, qui séduisent par leur discipline, leur confiance et leur talent. Le Sénégal poursuit ainsi son parcours sans faute, avec la ferme ambition d’écrire une nouvelle page dorée de son histoire dans cette Coupe du monde.

