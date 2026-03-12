Ligue des champions : Le Real corrige City, le PSG prend une bonne option, Bodø/Glimt surprend le Sporting Lisbonne

Les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions se sont terminés ce mercredi. Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid a remporté le choc des ténors en dominant Manchester City (3-0). Federico Valverde s’est particulièrement distingué en signant un triplé (20e, 27e et 42e). En seconde période, Vinicius avait l’opportunité d’offrir un matelas encore plus confortable aux Madrilènes, mais son penalty a été stoppé par Donnarumma (57e). Malgré ce raté, le Real Madrid prend une option sérieuse pour les quarts de finale.



Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain, avec Ibrahim Mbaye resté sur le banc, a pris le dessus sur Chelsea de Mamadou Sarr, également remplaçant (5-2). Avec ce score, le PSG prend une bonne option pour la qualification en quarts de finale



.



Dans sa forteresse de l’Aspmyra Stadion, le club norvégien de Bodø/Glimt a dominé le Sporting Lisbonne (3-0) et fait un pas important vers une qualification historique en quarts de finale.



Enfin, à la BayArena, le Bayer Leverkusen et Arsenal se sont neutralisés (1-1). Robert Andrich a ouvert le score pour les Allemands (47e). Dans les dernières minutes, Arsenal a obtenu un penalty que Kai Havertz a transformé (89e).

