Huile et farine de poisson : Les avocats du collectif Taxawou Cayar demandent l'arrêt des activités de Barna

Les habitants de Cayar ont lancé une action en justice contre l’usine de farine de poisson Touba protéine maritime (ex Barna). Les populations estiment que la santé et l’environnement sont menacées. Après deux renvois d’audience, le délibéré est attendu ce 3 novembre prochain.

A la barre du tribunal grande instance de Thiès, arguments contre arguments, la partie civile avec son pool d’avocats a exigé dans un premier temps l’arrêt des activités de l’entreprise Touba protéine marine ex Barna Sénégal. Face à cette demande formulée par les avocats du collectif Taxawou Cayar, la défense parle de manipulation.

«Vu l’urgence, ce danger qui est réel, qu’on ordonne la suspension des activités de l’usine en attendant le juge du fond de décider si l’entreprise doit être fermée définitivement ou s’il y a des injections à donner pour que l’entreprise se mette à des normes qui ne portent pas atteinte au trouble de voisinage. Et, malgré les arguments qui ont été développés, le juge a la faculté en rendant sa décision d’office et de sa propre initiative, d'ordonner une expertise", conformément au vœu émis par Maître Ciré Clédor Ly.

Du côté de la défense, maître Boubacar Cissé parle de manipulation par une ONG internationale aux intérêts inavoués.

« Nous savons que derrière, il y a Greenpeace, ça c’est évident. Seulement, c’est une ONG qui manipule dans le cadre de plaidoirie de ce dossier.

camp », soutient Me Cissé.

Le collectif des habitants Cayar se dit toutefois optimiste. « Même le maire est derrière nous, même s’il ne le dit pas », se réjouit-on.