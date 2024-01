Horreur à la cité Apix : l’expert-comptable se suicide devant ses enfants

L'émoi et la consternation sont les sentiments les mieux partagés à la cité Apix de Tivaouane Peulh. Selon des informations de Libération, un homme âgé de 47 ans s’est suicidé par pendaison. Avant de mettre fin à ses jours, le journal souligne que P. N. Gueye, expert-comptable de formation, avait ordonné à ses enfants d’entrer une chambre et de ne pas en ressortir. Ces derniers retrouveront leur père pendu à l’aide d’une corde dans le patio de la maison. Ils ont aussitôt alerté leur grand-mère qui dormait dans sa chambre. D’après la source, aucune trace de violence n’était sur le corps sans vie. La victime était mariée et père de deux enfants. Libération ne donne aucune précision sur la présence ou non de son épouse sur les lieux.