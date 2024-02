Horreur à Affé Djoloff : Deux bébés périssent dans un incendie

Tristesse et consternation au quartier Ndawène de la commune d'Affé Djoloff (département de Linguère). Un violent incendie qui s’était déclaré dans l’après-midi du mardi 30 janvier, vers 16 h, a coûté la vie à une fillette du nom de Rokhy Ndao (16 mois ) et à Eladji Ndao (2 ans et 3 mois ). Les victimes dormaient dans le salon du domicile familial, au moment de l’incendie. Selon nos informations, leurs parents étaient partis à un baptême, non loin de là. Les victimes ont eu des blessures sur tout le corps, nous informe une source bien informée. Grièvement blessés, les deux enfants ont été évacués à l’hôpital Khadimou Rassoul de Touba où ils ont finalement succombé à leurs blessures ce jeudi matin. La cause de l’incendie reste toujours inconnue. Si d’aucuns soupçonnent un court-circuit, d’autres soutiennent que le feu serait causé par un inconnu. Les deux corps ont été remis à leurs parents, puis inhumés cet après-midi vers 17 h à Affé Djoloff. La gendarmerie de Dahra a ouvert une enquête.