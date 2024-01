Hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye : Mouvement d'humeur des travailleurs pour 72 heures

Les travailleurs de l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye sont en mouvement d'humeur de trois jours, à partir de ce lundi 29 janvier 2024. Depuis ce matin, ces derniers arborent des brassards rouges. En effet, les médecins sont en grève depuis un certain temps. Ce mouvement d'humeur vient s'ajouter aux multiples tracasseries des patients. Malgré tout, aucune mesure n'a été prise pour trouver une solution à cette situation dont les populations paient les pots cassés. Les travailleurs annoncent une conférence de presse dans les prochains jours pour dénoncer la crise que traverse la structure. Crise essentiellement due à une mauvaise gestion, selon eux. La même source informe que les conditions de travail sont inhumaines, alors que la radio de l'hôpital est à l'arrêt, tout comme la chirurgie oculaire et l'urologie. Les autorités du ministère de la Santé sont interpellées, afin que des décisions idoines soient prises pour sauver l'établissement. C'est ainsi que les travailleurs exigent l'envoi d'inspecteurs et d'auditeurs pour une évaluation de l'hôpital Roi Baudouin dans les plus brefs délais.