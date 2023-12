Hôpital Baudouin : Un enfant déclaré mort a été retrouvé vivant dans un tiroir de la morgue

Le bras de fer entre des médecins de l’Hôpital Roi Baudouin à Guédiawaye et le directeur général a conduit a des révélations. En effet, selon Dakaractu, un enfant a été déclaré mort par un médecin, alors qu’il était vivant. Ces derniers jours, les médecins de l’Hôpital Roi Baudoin et le directeur général de l’établissement ne parlent plus le même langage. Réclamant des primes et indemnités, les médecins sont allés en grève, alors que le DG refuse de reculer. Et dans ces circonstances, des manquements ont été révélés dans cet hôpital. Selon des sources de Dakaractu, un enfant a été déclaré mort par un médecin et ses parents ont été appelés pour venir récupérer le corp sans vie. Mais grande a fut leur surprise lorsqu’ils se sont rendu compte que l’enfant était encore en vie, dans un tiroir de la morgue de l’établissement. « Il y a tant d’autres bêtises avec des preuves à l’appui et des documents qui existent ici dans mon bureau », ajoute la source. Le DG de l’hôpital, Cheikh Mbaye Seck, qui s’est défendu, pense qu’il y a un problème de comportement et d’engagement dans son hôpital. « Nous sommes dans un hôpital qui a quatre gynécologues. Pour avoir une consultation à Roi Baudouin, c’est la croix et la bannière. À partir de 15h, il n’y a plus de gynécologue dans cet hôpital. Je suis obligé de me rabattre sur des étudiants de quatrième année pour qu’ils passent la nuit, alors qu’ils ne manquent de rien (…) J’ai changé de fusil d’épaule en m’adjoignant un cabinet d’huissier pour le pointage. Si maintenant contrôler les agents qui sont à ta disposition pour qu’ils viennent et descendent à l’heure et travaillent tous les jours, c’est de l’acharnement, je continuerai à le faire tant que je suis dirigeant dans un hôpital au Sénégal. Tout le reste c’est des inventions, de fausses accusations, je n’y répondrai pas! », a-t-il déclaré.