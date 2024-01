Hôpital Abass Ndao : les enfants atteints d’insuffisance rénale en sursis, leur machine de dialyse en panne

A l’hôpital Abass Ndoa, les enfants hémodialysés sont en danger. Repris par WalfQuotidien, Dr Moustapha Diop, directeur de la lutte contre la maladie, lance un SOS, informant que « la seule machine qui fait la dialyse pour les enfants à l’hôpital Abass Ndao est malheureusement tombée en panne. » Le maire de Dakar, Barthélémy Dias interpellé. En effet, le médecin a saisi l’occasion de l’inauguration du centre de dialyse de Liberté 6 « pour faire appel au maire de la ville de Dakar s’il peut redéployer une des machines de réserve au niveau de l’hôpital Abass Ndao pour sauver les enfants touchés. » Selon Dr Diop, le dernier rapport réalisé en 2024 fait état de plus de mille malades qui sont en train d’être suivis dans les centres de dialyse. A côté, regrette-t-il, le même nombre de patients n’avait pas accès aux soins. D’où l’importance et la pertinence de la création du Centre de dialyse de Liberté 6, a-t-il apprécié. « A Dakar, nous avons onze (11) centres de dialyse dont huit (8) publics, (sur un total de 28 au niveau national). Le centre de dialyse de Liberté 6 est le premier réalisé par un élu local. Donc, toutes nos félicitations à la ville de Dakar et nous invitons les autres maires du Sénégal à suivre la même voie », a poursuivi le médecin.