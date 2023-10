Homosexuel brûlé à Kaolack : « Où est passée notre humanité ? », Mamoudou Ibra Kane

Le présumé homosexuel déterré et brûlé à Kaolack, dans la soirée du 28 octobre 2023, suscite toujours l’indignation des Sénégalais qui tombent des nues. Le journaliste, ex DG E-Média, Mamoudou Ibra Kane, dans un tweet, s’en est ému, Cet acte ignoble a fait frémir plus d’un Sénégalais épris de justice et de paix. Le leader du Mouvement citoyen « Demain C’est Maintenant », auteur de plusieurs ouvrages, de s’interroger, à son tour, sur notre humanité. « Le corps d’un présumé homosexuel exhumé et brûlé à Kaolack. Un autodafé devant une foule en liesse. La violence dans notre société est préoccupante. Où est passée notre humanité ? », lâche, la mort dans l’âme, le candidat à l’Élection présidentielle 2024/Sénégal. Et face à ce procédé innommable, le procureur de la République de Kaolack a demandé dimanche l’ouverture d’une enquête afin d’en identifier les auteurs et engager, contre eux, les poursuites pénales prévues par la loi en la matière.