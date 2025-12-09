Hommage de Talla Sylla au Général d'Armée Mbaye Cissé, "un chef, un ami"

Mon Général, cher frère d’âme, Mbaye Cissé,

Vous vous apprêtez à confier les rênes de Chef d'État-Major Général des Armées au Vice-Amiral Oumar Wade, le premier marin à endosser cette charge historique. En cet instant, la Nation entière vous rend hommage, non seulement au grand militaire, mais aussi à la figure emblématique dont la carrière a inspiré des générations d’officiers.



Le parcours d'un bâtisseur



Votre parcours est celui de l'excellence, forgé sur des bases solides d'« enfant de troupe », marquant une fidélité indéfectible à votre promotion 77. De l'École supérieure de guerre jusqu'aux plus hautes responsabilités du commandement, vous avez toujours fait preuve de cette intelligence froide et rigoureuse, nécessaire pour embrasser la complexité de notre environnement sécuritaire.



Votre passage à la tête de notre armée restera marqué par l'exigence et le professionnalisme. Vous avez hissé l'institution militaire sénégalaise, à un niveau de préparation et d'efficacité qui honore notre souveraineté et notre rôle essentiel dans la stabilité sous-régionale. Votre bravoure et votre dévouement à la nation sénégalaise, si bien décrits dans les vers que j’ai eu l’honneur de vous dédier, sont incontestés.



La valeur de l'amitié



Au-delà des étoiles et du grade, ce que je tiens particulièrement à souligner, c'est la qualité humaine qui vous distingue. Vous êtes ce grand frère, rencontré à l'Université de Dakar en 1987, dont la fidélité en amitié est exceptionnelle. Ce lien, tissé loin des uniformes et des responsabilités officielles, est le reflet d'une intégrité personnelle profonde. C’est cette même loyauté, cette même constance, que vous avez mise au service de la nation.



Passage de témoin



Mon Général, vous avez accompli votre mission avec honneur et succès, laissant derrière vous un héritage de rigueur et d'efficacité. Votre nom restera à jamais associé à une période charnière pour les forces armées.



La nation vous exprime sa profonde admiration. Votre frère d'âme vous exprime son amitié sincère et vous souhaite tout le meilleur pour la suite.



Avec mon plus grand respect et ma plus fidèle amitié"







Talla Sylla

