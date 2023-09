Hommage : Khalifa Sall s’incline devant la mémoire de Fatou Kiné Déme et de Jean-Paul D’Almeida

Le monde de la presse et du cinéma a vécu des moments sombres, avec le rappel à Dieu de la journaliste présentatrice du journal en wolof à la TFM, Fatou Kiné Dème, et de l’acteur de cinéma Jean-Paul D'Almeida, hier. En ces douloureuses circonstances, Khalifa Ababacar Sall s'est incliné devant leur mémoire et a présenté ses condoléances aux familles des défunts sur sa page Twitter. « La presse et la culture en deuil, suite au rappel à Dieu de Madame Fatou Kiné Déme, journaliste à la TFM l'officiel et Monsieur Jean-Paul D’Almeida, artiste-comédien. En ces douloureuses circonstances, je présente mes sincères condoléances aux familles des disparus, au Groupe Futurs Médias et au monde de l’art », déclare le président de Taxawu Sénégal.