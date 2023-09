Hivernage : le Sénégal se réveille sous la pluie ce mercredi, ce que prévoit la météo

Le Sénégal s’est réveillé ce mercredi sous la pluie. À Dakar par exemple, le ciel a ouvert ses vannes vers 6 heures avec d’importants grondements de tonnerre. Ces précipitations étaient attendues. «La Météo avait annoncé que durant cette matinée des pluies et des orages vont intéresser des localités comme Kédougou, Tamba, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou, Kaffrine et Fatick, notamment», rappelle RFM. La radio du Groupe futurs médias ajoute, citant toujours la Météo, que «les précipitations vont s’étendre progressivement vers Diourbel, Kaolack, Thiès et Dakar tandis qu’un ciel nuageux va dominer le reste du pays durant la journée».