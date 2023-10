Hausse du prix de l'électricité : Après le cri du cœur des boulangers, les producteurs de glace annoncent la fermeture de leurs usines

Les factures salées de la SENELEC notées ces derniers temps ne pénalisent pas seulement les "Gorgorlous" sénégalais. En effet, elles affectent aussi lourdement les entreprises de la place. C'est ainsi que les boulangeries comptent augmenter le prix du pain. Les producteurs de glace, quant à eux, annoncent la fermeture de 20 de leurs usines de glace la semaine prochaine. Ce qui risque de paralyser le secteur de production de glace qui sert à la conservation du poisson et autres fruits de mer. Sur Rfm, El Hadj Sèye, le vice-président de l'Association des producteurs de glace affirme que « les prix de la Senelec n'ont pas cessé de flamber », avant d’expliquer que «cette hausse du prix de l'électricité a fini d’affecter pas mal d'entreprises sénégalaises qui se retrouvent aujourd'hui dans l'obligation de fermer ». Par ailleurs, il a dénoncé le "silence radio" observé par l'État, face à cette "équation préoccupante". « Quand des usines ferment dans un pays et que le gouvernement n’arrive à rien faire, surtout à cause d’une société nationale qui est la SENELEC, c’est dramatique et c’est grave », lâche-t-il sur Rfm.