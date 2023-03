Hausse des tarifs : Les conducteurs de AFTU annoncent un préavis de grève

Les conducteurs de AFTU manifestent leur opposition contre la hausse généralisée des tarifs. Selon eux depuis des années, ils réclament la revalorisation de leurs salaires, mais en vain. Ces conducteurs accusent l’Etat du Sénégal d’être complice de cette augmentation des tarifs. Ils n’écartent pas d’aller en grève. Dès ce lundi d’ailleurs, ils vont déposer un préavis de grève. « C’est nous les chauffeurs qui subissons les conséquences de cette hausse des tarifs. Nous demandons aux opérateurs de ne pas nous mettre en mal avec les clients. Nous nous levons à 5 heurs du matin pour aller travailler, et nous descendons qu’à 23 heures. Nos patrons ne roulent que pour leur propres intérêts« , ont-ils dénoncé. Ces conducteurs estiment que le ministre du Travail et celui du Transport sont complices. Nous estimons que le ministre du Travail et celui du transport sont des complices par rapport à cette situation… Depuis lors, ils n’ont pas réagi« , ont-ils ajouté, menaçant d’aller en grève.