Hausse des salaires dans le privé : la mesure entre en vigueur dès ce 1juillet (Document)

Dès ce 1er juillet, la hausse des salaires dans le secteur privé entrera en vigueur. C’est ce qui est contenu dans la décision portant revalorisation des salaires catégoriels et de la prime de transport, publié hier 23 juin 2023. «Les nouveaux barèmes des salaires catégoriels et la prime de transport ainsi revalorisés, prennent effet à compter du 1er juillet», lit-on dans la décision portant revalorisation des salaires catégoriels et de la prime de transport dans le secteur privé. Le document portant la signature de la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale, informe que, seront revalorisés de 10%, les travailleurs de la première 1ère à la 4ème catégorie ; de 8% ceux de la 5ème catégorie à la catégorie AM2 et assimilées et de 5% les travailleurs de la catégorie AM3 et assimilées aux catégories supérieures. «Les taux ci-dessus indiqués constituent des minima et ne font pas obstacle aux négociations d'accords sectoriels ou d'entreprises plus favorables», renseigne le document. Quant à la prime de transport, elle est fixée à 26 000 F CFA par mois.