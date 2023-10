Hausse des factures d’électricité : La commission de régulation tranche en pleine polémique

La Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE) a choisi de s’exprimer pour répondre à la controverse suscitée par les factures d’électricité de la Senelec et le « woyofal », prenant ainsi la défense de la société dirigée par Pape Demba Biteye. Dans un communiqué, la CRSE a affirmé que le dernier ajustement des tarifs d’électricité de la Senelec remonte à janvier 2023. Elle a précisé qu’elle est l’unique autorité habilitée à approuver toute augmentation ou réduction des prix. Cependant, il reste à voir si cette déclaration mettra un terme à la controverse et apaisera les préoccupations d’Oumy Ndour, initiatrice d’une pétition, et d’autres personnes. Il est probable que la commission devra également préciser comment la Senelec compense la réduction significative des subventions qu’elle reçoit de l’État, conséquence des multiples directives du FMI.