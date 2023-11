Hausse de 9 % du budget du ministère de la Santé pour l’exercice 2024

Le projet de budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale est arrêté à 271 623 366 449 FCFA en autorisations d’engagement et 263 470 384 079 FCFA en crédits de paiement, a constaté l’APS. Selon la note remise lors du vote du budget du département de la Santé et de l’Action ‘’ il y a une hausse d’environ 9 % pour l’exercice 2024 justifiée par une augmentation des ressources internes qui sont passées de 26,5 milliards FCFA à 31, 435 milliards de FCFA tandis que les ressources extérieures ont baissé de 7,6 milliards FCFA.