Hausse de 8,20 % du budget 2024 du ministère du Tourisme et des Loisirs (officiel)

Le projet de budget 2024 du ministère du Tourisme et des Loisirs est arrêté à 9 405 475 189 francs CFA, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement contre 8 692 891 127 francs CFA en 2023, soit une hausse de 712 584 062 en valeur absolue et 8,20 % en valeur relative, indique un rapport dudit projet, soumis dimanche aux députés pour son adoption. Le projet de budget de ce département est défendu devant les députés, par le ministre Mame Mbaye Kan Niang, en présence du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba et de son collègue Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions. Dans ce rapport dont une copie est remise à l’APS, le ministre a retracé la politique stratégique de son département qui “s’inscrit en droite ligne des politiques publiques pour faire du Sénégal, une destination touristique de référence, à travers une offre touristique riche et diversifiée’’. Il a informé que “depuis 2012, des actions de promotion sont en train d’être menées pour développer le tourisme d’affaires, l’écotourisme et le tourisme animalier, à côté du tourisme balnéaire’’.