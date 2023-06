Hannibal Djim reste en prison, suspense pour Bassirou Diomaye Faye

Hannibal Djim et Seydou Nourou Ba de Kopar Express restent en prison. La chambre d’accusation a confirmé la décision du juge d’instruction chargé de leurs dossiers rejetant leurs demandes de liberté provisoire. Les deux mis en cause, placés sous mandat de dépôt depuis des mois, avaient saisi la juridiction d’instruction du second degré contre l’ordonnance du magistrat instructeur leur refusant de recouvrer la liberté en attendant d’être éventuellement jugés. D’après Les Échos, qui donne l’information, deux options se présentent maintenant à eux : introduire un recours en cassation ou déposer une nouvelle demande de liberté provisoire sur la table du Doyen des juges. Le journal signale que Bassirou Diomaye Faye, pour sa part, n’est pas encore fixé sur son sort. En effet, le juge d’instruction chargé de son dossier n’a pas encore rendu l’ordonnance relative à la demande de liberté provisoire du secrétaire général de Pastef. Hannibal Djim et Seydou Nourou Ba de Kopar Express restent en prison. La chambre d’accusation a confirmé la décision du juge d’instruction chargé de leurs dossiers rejetant leurs demandes de liberté provisoire. Les deux mis en cause, placés sous mandat de dépôt depuis des mois, avaient saisi la juridiction d’instruction du second degré contre l’ordonnance du magistrat instructeur leur refusant de recouvrer la liberté en attendant d’être éventuellement jugés. D’après Les Échos, qui donne l’information, deux options se présentent maintenant à eux : introduire un recours en cassation ou déposer une nouvelle demande de liberté provisoire sur la table du Doyen des juges. Le journal signale que Bassirou Diomaye Faye, pour sa part, n’est pas encore fixé sur son sort. En effet, le juge d’instruction chargé de son dossier n’a pas encore rendu l’ordonnance relative à la demande de liberté provisoire du secrétaire général de Pastef. Les Échos