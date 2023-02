Hannibal Djim et Daouda Kaloga envoyés en prison

Après avoir bénéficié d'un retour de parquet, Mohamed Samba Djim alias Hannibal et Daouda Kaloga viennent d'être inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet. Hannibal Djim est poursuivi pour financement d’activités séditieuses et subversives, appel à l’insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l’État et apologie à la violence. Quant à Daouda Kaloga, il est poursuivi pour des propos détonants qu’on lui prête dans deux enregistrements et pour l’usage d’une fausse carte d’identité nationale qu’il s’est fait établir sous le nom de Ousmane Diakité. Tous deux sont réputés être des membres du parti Pastef de Ousmane Sonko.