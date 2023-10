Hannibal Djim, Falla Fleur… : ce que Juan Branco demande aux Français

Sur Twitter, l’avocat franco-espagnol Juan Branco demande aux Français à regarder ceux qui incarnent les révolutions en cours en Afrique, comme Falla Fleur à Hannibal Djim. « Nous devons, en France, nous inspirer des révolutions en cours en Afrique, de leurs ancêtres, de ces êtres qui d’Amilcar Cabral à Thomas Sankara, ont payé de leur chair le prix de l’émancipation. Nous devons regarder vers ceux qui les incarnent, ces esprits qui de Falla Fleur à Hannibal Djim, nous montrent désormais la voie » , a déclaré la robe noire. « Leurs grands frères et soeurs, comme Kemi Seba, qui ont pris tous les chemins de traverse nécessaires à l’émancipation, et sont désormais, souverains, en position de protéger, guider, émanciper. Leurs maîtres, comme Frantz Fanon, qui des Antilles à l’Algérie, a rappelé le lien indivisible que faisait naître l’exploitation » , ajoute l’avocat. « Alors, on comprendra l’aporie des pensées misérabilistes qui font de ces terres des lieux de crainte. Alors, on comprendra ce qu’elles peuvent nous apporter. Alors, l’on apprendra à lutter » , conclut Juan Branco.