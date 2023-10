« HEMEUBEUL 2023 » : APIX SOUTIENT L’INITIATIVE CULTURELLE DES TERRITOIRES

Le Kassa vibre au rythme du Humeubeul 2023. Cette fête qui célèbre le roi d'Oussouye revêt un aspect important cette année dont le thème est "Prévenir, traiter, optimiser les déchets : Protéger et valoriser notre environnement." La cérémonie officielle qui a débuté ce lundi 02 octobre a vu la participation du ministre de la Culture, des représentants de l'administration, des autorités locales, les Forces de défense et de sécurité, des personnalités coutumières du Sine, ainsi que les fils du département venus de divers horizons. Tout ce beau monde ne voulait pas se faire raconter cet événement annuel, qui se déroule sur une période de deux semaines. Le thème de cette année offre l'occasion de rappeler l'importance de la protection de l'environnement dans la politique du Roi d'Oussouye, mettant ainsi en lumière le caractère sacré du bois en Casamance. Les intervenants ont souligné l'appui du Président Macky Sall aux activités coutumières et ont également salué le soutien de l'APIX pour la réussite de cet événement. Le Directeur Général de l'Agence nationale chargée de la Promotion de l'Investissement et des Grands Travaux, Dr Abdoulaye Baldé, a d'ailleurs été représenté par une délégation conduite par la Directrice du Contrôle de Gestion, Mame Sémou Ndao qui est aussi ressortissante de la Casamance. Le « Humeubeul » est en outre rythmé par des activités spirituelles et culturelles en l'honneur du Roi d'Oussouye. Pendant la phase festive, il y a eu des danses Ekonkone, ainsi que des séances de lutte traditionnelle impliquant les garçons et les filles. Cet événement se déroule chaque année à la même période, à la fin des cultures.