Guinée : silence inhabituel de Mamadou Doumbouya après la proclamation des résultats

Selon des informations non encore confirmées officiellement, le chef de la transition serait souffrant, ce qui pourrait expliquer son absence prolongée de la scène publique. Toutefois, aucune communication de la présidence ou de son entourage n’est venue étayer cette hypothèse.

Fait également marquant, Mamadou Doumbouya n’a pas prononcé le traditionnel discours à la nation le 31 décembre, une première depuis son arrivée au pouvoir. Cette double absence alimente interrogations et spéculations au sein de l’opinion publique guinéenne, dans un contexte politique déjà sensible.