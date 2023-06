Guinée : Conakry lève la voix, l’expulsion de leurs ressortissants passe mal

Le Dr Bernard Goumou souligne son désaccord avec les cas de maltraitance dont sont victimes des ressortissants de la CEDEAO, en particulier dans le contexte des récentes violences au Sénégal. Il exprime sa déception face à ces actions et rappelle l’importance de la vision panafricaniste du président Mamadi Doumbouya. Le Dr Goumou insiste sur le maintien de la politique de panafricanisme de la République de Guinée et demande aux autorités des pays concernés d’arrêter ces actes de maltraitance à des fins populistes envers les communautés étrangères. Il appelle également à un dialogue fraternel rapide pour trouver des solutions appropriées, conformément aux normes de bon voisinage. Ces déclarations mettent en évidence l’engagement de la Guinée en faveur de la solidarité panafricaine et de la résolution pacifique des différends entre les pays de la région.