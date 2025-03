Guinée-Bissau : le président Umaro Sissoco Embaló annonce sa candidature à sa propre succession

Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a annoncé son intention de briguer un nouveau mandat, alors qu’il avait précédemment déclaré qu’il ne se représenterait pas. Selon Jeune Afrique, qui révèle l’information ce lundi, « le président Umaro Sissoco Embaló sera candidat à sa réélection ».



Cette annonce surprenante contredit les déclarations faites par le chef de l’État en septembre dernier. À l’époque, il avait affirmé qu’il ne serait pas candidat en 2025, suivant les conseils de son épouse. « Je ne serai pas candidat en 2025. Mon épouse m’a conseillé de ne pas me présenter. Je respecte donc ses conseils », avait-il déclaré.



L’actuel président bissau-guinéen avait même exprimé ses craintes quant à l’éventualité de voir l’un de ses principaux opposants lui succéder. « Mais je peux vous garantir que ce ne sera ni Domingos Simões Pereira, ni Nuno Nabiam, ni Braima Camara qui me remplaceront. C’est une autre personne, meilleure que nous, qui me remplacera. C’est ce que mérite la Guinée-Bissau », avait-il affirmé.