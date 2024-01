Guerre à Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 24.285 morts

Le ministère de la Santé du Hamas a fait état mardi de 24.285 personnes tuées dans la bande de Gaza, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants, depuis le début de la guerre entre l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien. Selon ce bilan, 61.154 personnes ont également été blessées depuis le 7 octobre et de nombreuses autres restent ensevelies sous les décombres.