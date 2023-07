Gueréo : Une embarcation de fortune vers l'Espagne interceptée

Les éléments du lieutenant Cherif Khatab Diop, conservateur de l'aire marine protégée de Somone, ont interpellé, dans la nuit du 4 au 5 juillet, des personnes qui s'apprêtaient à embarquer vers l'Espagne. L'opération s'est déroulée après des alertes reçues par ces derniers. Au total, "32 personnes, dont trois femmes ont été interpellées puis remises aux éléments de la gendarmerie", informe le lieutenant Diop. Ce groupe est composé de "23 Sénégalais, sept Gambiens et deux Guinéens", poursuit-il. Ce qui a le plus attiré son attention est la moyenne d'âge des candidats à l'émigration clandestine qui tourne autour de 16 et 17 ans. Selon toujours les informations, la gendarmerie a ouvert une enquête pour connaître les passeurs qui, eux, n'étaient pas sur place.