Grosses révélations sur la saisie de 805 kg de cocaïne

On en sait un peu plus sur la saisie de 805 kg de cocaïne par la Marine nationale. D’après Libération, l'opération a été opérée dimanche dernier à bord d’un navire battant pavillon gambien. Elle s’est déroulée à 335 km au large de Dakar. Mais depuis lors l’information a été gardée secrète. Cette précaution a été prise afin de permettre à l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) de mener l’enquête. Libération révèle que sept personnes ont été arrêtées par les policiers. Elles sont, souligne la même source, de nationalités italienne, gambienne et nigériane. Le journal signale que les mis en cause ont récupéré la drogue en haute mer, lors d’un transbordement.