Grogne des contrôleurs aériens : Les dirigeants au chevet de l'Asecna

Le Comité des ministres de l'Asecna s'est réuni hier à Dakar, lors d'une session extraordinaire, au siège de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) pour essayer de calmer les turbulences dues à la grève des aiguilleurs du ciel. L'information a été donnée par la RFM. Cette réunion est pour tenter de mettre fin au bras de fer avec plusieurs syndicats de contrôleurs aériens. Une grève, les 23 et 24 septembre dernier, avait entraîné d’importantes perturbations dans le ciel africain. Les revendications de l’Intersyndicale portent notamment sur l’augmentation de la prime de contrôle ou encore le plan de carrière des contrôleurs. La grève avait été "suspendue", mais reste à résoudre la crise. Après une précédente session extraordinaire en visioconférence au mois d’août, les ministres chargés des Transports aériens des pays membres de l'Asecna ou leurs représentants ont fait le déplacement à Dakar. La grève, lancée par une partie des contrôleurs aériens, "est une question existentielle pour l’Asecna", "une préoccupation majeure", a reconnu le ministre nigérien des Transports et président en exercice du Comité des ministres de l’agence. "Les perturbations intervenues étaient de nature à compromettre dangereusement la sécurité dans notre espace aérien", a affirmé Oumarou Malam Alma, qui a appelé au retour de la "sérénité sur le plan social".