Grève des travailleurs du secteur primaire : Les pêcheurs aux abois

Depuis que l'Intersyndicale des travailleurs du secteur primaire est en mouvement d'humeur, les pêcheurs et les exportateurs rencontrent d'énormes difficultés. Voilà trois mois que ces derniers ne savent plus à quel saint se vouer. Ce matin, ils ont tenu un rassemblement suivi d'un point de presse. "Nous sommes dans une situation de crise. Les agents de pêche n'exécutent pas leur travail, raison pour laquelle le transport et l'exportation des produits halieutiques sont arrêtés. C'est inadmissible que, chaque fois que le fonctionnaire du primaire a un problème avec l'État, il tape sur les pêcheurs. C'est désolant et c'est inacceptable. Nous appelons les fonctionnaires de ce secteur à plus de retenu et à revoir leur position. C'est un manque de conscience professionnelle de régler le problème avec l'État de cette sorte", peste Cheikh Samb, membre du Regroupement des pêcheurs du Sénégal. En effet, cette grève a des conséquences incommensurables dans les activités des pêcheurs. Parce que les agents du ministère de la Pêche délivrent les documents nécessaires pour exporter les produits halieutiques. "Les exportations répondent à un certain processus. Une fois que le produit est débarqué, on leur délivre un certificat de première vente qui leur permet de savoir que le produit a été acheté par le marqueur pour convoyer dans les usines. Une fois que le produit est transporté dans les usines, on leur délivre un certificat de capture qui leur permet d'obtenir un certificat d'origine et de salubrité. Ce n'est qu'ainsi que les industriels peuvent exporter vers l'étranger. Les exportateurs rencontrent d'énormes difficultés pour exporter leurs produits qui coûtent excessivement cher à l'étranger", explique Oumar Dramé de la cellule communication de l'Intersyndicale.