Grève des transporteurs à Tambacounda: 3 chauffeurs condamnés

Les chauffeurs de taxi ont été extraits de leurs cellules à la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda pour être jugés par le tribunal de grande instance de Tambacounda. Il s'agit de Sader Ndiaye, 22 ans, Oumar Touré, 26 ans, Hamady Cissokho et l'adjoint au chef de la gare et routière Abdou Ndiaye, tous membres de la CNTS. Sur les faits à eux reprochés, deux des prévenus Abdou Ndiaye et Hamady ont nié toute participation à cette manifestation du 18 janvier dernier. Les deux autres prévenus ont reconnu avoir entravé à la liberté de travail. Le substitut du procureur qui estime que les faits sont établis a requis l'application de la loi. Rendant son verdict, le tribunal a renvoyé Abdou Ndiaye des fins de la poursuite. Ses trois collègues ont écopé chacun de 3 mois assortis du sursis. Pour rappel, c'est dans la matinée du 18 janvier dernier qu'ils ont été cueillis par les policiers du commissariat central de Tambacounda alors qu'ils empêchaient leurs collègues non grévistes de travailler. Poussant le bouchon trop loin, ils avaient fait descendre tous les clients.