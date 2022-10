Grève des cheminots : 75 ans après, des maux toujours d’actualité selon le FRAPP

Les membres du Front pour une Révolution Anti-Impérialiste Panafricaine et Populaire (FRAPP) et des collectifs de travailleurs ont adressé aujourd’hui une lettre au Ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions en souvenir de la date du 11 octobre 1947.En effet, à travers ce geste, le mouvement Frapp rend hommage aux «valeureux aînés cheminots», qui en ce 11 Octobre 1947 avaient commencé une grève qui durera 160 jours sur l’ensemble du réseau ferré Dakar-Niamey. Mais aussi le collectif a profité de cette journée pour faire le bilan après 75 ans. « En 1947, nos valeureux aînés avaient comme revendications la hausse des salaires, le cadre unique garantissant l’égalité des droits entre travailleurs africains et européen, l’intégration des auxiliaires africains dans ce cadre statutaire », lit-on dans la lettre publiée sur la page Facebook de FRAPP. En 2022, le mouvement affirme que ces revendications sont encore d’actualité. Le FRAPP soutient que les travailleurs journaliers sont encore payés entre 350 et 375 francs l’heure, malgré l’inflation des prix des denrées de première nécessité, les grandes entreprises privés et parapublics exploitent les salariés en situation d’intérim permanent et le recrutement dans le secteur public est encore très clientéliste. le FRAPP et l’ensemble des travailleurs du Sénégal demandent la révision et le respect des barèmes des salaires catégoriels dans le secteur privé, l’évolution de la réglementation sur l’intérim en faveur du salarié, la fin des recrutements clientélistes dans le secteur public, et le recrutement des admis aux différents concours ou ceux ayant acquis des années d’expérience significatifs et la révision du code néocolonial du travail non adapté à la réalité sociale du Sénégal pour un travail décent pour tous.