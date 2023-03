Grève de la faim et refus de soins : Azoura Fall admis aux urgences de l’hôpital Principal de Dakar (Avocat)

L’activiste Azoura Fall a été admis aux urgences de l’hôpital Principal de Dakar, selon son avocat Me Cheikh Khoureyssi Ba. « Aux urgences de l’Hôpital Principal où les policiers de la SU réclament ma présence au chevet de AZOURA FALLOU en proie au stress, qui refuse toute alimentation et tout soin, nos échanges téléphoniques n’ayant rien donné », a notamment posté la robe noire. Mandat de dépôt Ayant accusé les forces de l’ordre d’avoir voulu assassiner le leader du Pastef/Les patriotes Ousmane Sonko, lors des incidents du 16 février dernier sur la corniche-Ouest, dans une vidéo, Assane Guèye a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC). Puis, il a été placé sous mandat de dépôt par le juge du 8e cabinet pour offense au chef de l’État, outrage à un corps constitué et diffusion de fausses nouvelles. Affaire Adji Sarr Peu après, d’autres griefs sont venues s’ajouter à son cas. Selon les informations de « Libération », celui qui est devenu célèbre en portant toujours le drapeau national derrière Ousmane Sonko, est visé pour une vidéo dans laquelle il promettait de «tuer Adji Sarr, en cas de procès public» avec Ousmane Sonko et d’«aller en prison».